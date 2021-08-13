В Челябинскую область привезли очередные дозы вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «Спутник Лайт»

15 августа в Челябинскую область поступили очередные дозы вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «Спутник Лайт». В ближайшие дни их направят во все южноуральские больницы, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«В Челябинскую область поступило 25950 доз препарата „Гам-КОВИД-Вак“ и 10500 доз „Спутника Лайт“. Регион еженедельно получает партии препарата и в постоянном режиме отправляет заявки в Минздрав РФ на получение новых доз вакцины»,

— уточнили в ведомстве.

Также в Минздраве напоминают, что вакцинация проводится строго по индивидуальным показаниям пациента и назначению врача.

Поставить прививку можно в выходные дни в мобильных пунктах вакцинации, которые выезжают в ТРК, садовые товарищества, парки и общественные пространства; на предприятиях, куда по коллективным заявкам выезжает мобильная бригада; в будние дни в поликлинике по месту жительства, предварительно записавшись через «Госуслуги», по номеру регистратуры или единому номеру 122.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/v-chelyabinskuyu-oblast-privezli-ocherednye-dozy-vaktsin-gam-kovid-vak-i-sputnik-layt/