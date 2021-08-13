О ситуации по клещевым инфекциям в Озёрском городском округе.

По данным еженедельного мониторинга в Озерском городском округе (далее - ОГО) всего на 13.08.2021г. от укусов клещей пострадало 523 человека, из них 103 ребенка, что на 13,1% ниже аналогичного периода 2020 года (на 14.08.2020 г. пострадало 602 человека, из них 124 ребенка).

Зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза у взрослого.

Если Вас укусил клещ, то его необходимо исследовать на заражённость инфекциями с целью определения необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина (профилактика клещевого энцефалита) или антибиотиков (для профилактики боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоз, моноцитарного эрлихиоза). Снятых клещей с кусочком влажной ваты следует поместить в плотно закрывающуюся емкость (например, стеклянный флакон). Клещей доставить в лабораторию как можно скорее. До доставки в лабораторию хранить их в холодильнике при температуре плюс +2+ 8ºС.

Исследовать клеща на территории ОГО можно:

· в вирусологической лаборатории ФГБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии ФМБА России», находящейся по адресу: г.Озерск, ул. Строительная, 2;

· в лаборатории «ИНВИТРО» по адресу: г.Озерск, ул. Октябрьская, д. 15 А;

· в лаборатории «Хеликс» адресу: г.Озерск, К. Маркса, 6;

· в лаборатории ООО«Ситилаб», г.Озёрск, пр.Победы, 25.

С начала апреля 2021 года в вирусологической лаборатории ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России исследовано 324 клеща, из них 160 (49,4%) инфицированы боррелиями, 3 клеща (0,9%) были инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 1 – (0,3%) - эрлихиями.

В случае положительного результата исследования клеща на зараженность клещевыми инфекциями нужно срочно обратиться к врачу. Доказано, что ранний прием антибиотиков (до 5 дней) в 98 % случаев предотвращает развитие боррелиоза. Своевременное (до четырех суток с момента укуса) введение противоклещевого иммуноглобулина позволяет уменьшить тяжесть клинического течения болезни.

После укуса клещом в течение 4-х недель необходимо наблюдать за состоянием здоровья: ежедневно измерять температуру тела и осматривать место укуса. В случае недомогания, повышения температуры, мышечных и суставных болей, появления увеличивающегося красного пятна (эритема) необходимо срочно обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща

С начала сезона от клещей обработано 687,07 га территорий Озерского городского округа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48012/