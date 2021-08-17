Вакцинированные от COVID-19 россияне могут выиграть по 100 тыс. руб.

Все россияне, поставившие вакцину от COVID-19, примут участие в розыгрыше призового фонда в 100 млн рублей – тысяча победителей получит по 100 тыс. рублей.

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди тех, кто поставил прививку, на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

«Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких», – отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет проводиться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты будут опубликованы на этом же сайте, а также в СМИ.

За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей. Итоги лотереи утвердит специальная тиражная комиссия, состав которой определят позднее.+

Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов.

Информация о призе будет доступна в личном кабинете на Едином портале госуслуг и направлена победителю посредством push-уведомления.

Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на ЕПГУ и не позднее трех месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты МИР.

После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя.

Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

По данным федерального Минздрава, на данный момент вакцинировались около 40 млн россиян.

Отметим, сеть прививочных пунктов в Челябинской области постоянно расширяется. Завтра, 19 августа, в день Яблочного спаса мобильная медицинская бригада для вакцинации будет работать в Свято-Васильевском храме Челябинска по адресу: проспект Ленина, 6. Начало в 11.00.

https://dostup1.ru/society/Vaktsinirovannye-rossiyane-mogut-vyigrat-po-100-tys_140184.html