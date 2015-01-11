Озерчанин заблудился в лесу, но смог позвонить спасателям

16 августа в 16.36 по линии 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от 35 летнего озерчанина с сообщением, что он еще в 9.00 вышел из СНТ «Рябинка» в лес и заблудился.

Был сориентирован дежурной сменой ЕДДС, указано направление движения по солнцу. В 18.35 для поиска была отправлена дежурная смена спасателей. С потерявшимся постоянно поддерживалась связь по сотовому телефону для корректировки маршрута. В 20.25 потерявшийся был выведен на дорогу.

Напоминаем правила поведения при походе в лес.

• перед походом в лес сообщите родным, знакомым, коллегам, куда вы направляетесь;

• заранее уточните, где находятся ближайшие населенные пункты, изучите простейшие правила ориентирования в лесу, распечатайте карту района, куда вы направляетесь;

• не отпускайте в лес пожилых родственников и детей одних;

• в лесу идите только проверенным маршрутом;

• запоминайте путь, обращайте внимание на необычное дерево, вывороченный пень, просеки, направление течения реки. Делайте отметки на деревьях (вместо зарубок, можно использовать купленные в отделе канцтоваров яркие ценники);

• если отправляетесь на машине, проверьте, хватит ли вам топлива на дорогу туда и обратно;

• с собой необходимо взять запас продуктов и питьевой воды, нож, спички, необходимые лекарства, компас;

• перед походом обязательно зарядите мобильный телефон;

• наденьте яркую куртку, чтобы вас лучше было видно (в камуфляже вас могут не найти и с трех метров);

• если вы поняли, что заблудились, наберите 112 с мобильного телефона, сообщите оператору, из какого населенного пункта и какого района вы вошли в лес. Опишите, что вы видите по сторонам (река, болото, линии электропередач и др.). Далее, следуйте указаниям оператора. При необходимости связывайтесь со службой спасения неоднократно для корректировки маршрута.

Если вы заблудились:

• Запомните, что часы с циферблатом могут заменить в лесу компас. Если направить часовую стрелку на солнце, и угол, образованный ею и цифрой 1 поделить пополам, то линия деления будет всегда указывать на юг (для северного полушария).

• Самое надежное – идти на звук. Прислушайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км; лай собаки, гудки автомобиля – за 2-3 км; идущий поезд - за 10 км; громкий крик – за 1 км; стук топора, шум мотоцикла – за 0.5 км.

• Если в полдень встать спиной к солнцу, то север покажет ваша тень, восток будет по правую руку, запад – по левую.

• Около 7 ч утра Солнце бывает на востоке, в 13 ч - на юге, около 19 ч - на западе.

• До полудня юг находится справа от солнца, а после полудня - слева.