Южноуральцам назвали сроки окончания испытания жарой

В ближайшие дни раскаленный воздух начнет постепенно перемещаться на Западную Сибирь – движение атмосферного фронта через территорию Урала будет сопровождаться кратковременным дождем, грозами, шквалистым усилением ветра, а температура воздуха понизится на 10-15 градусов.

«Вначале атмосферный фронт пройдет через север Свердловской области и Пермский край, 26 августа – через более южные районы Урала», – говорится в сообщении.

Пока же – вторую неделю подряд – в регионе удерживается малооблачная, аномально жаркая погода с превышением суточных максимумов температуры воздуха на 12-14 градусов: «Знойный воздух поступил с Ближнего Востока, еще месяц назад им были охвачены степи Заволжья. Постепенно испытанию жарой подверглись районы Южного Урала, Предуралья и Зауралья», – объяснили происходящее в УГМС.

Также со ссылкой на синоптиков сообщается, что в Челябинске сегодня побит рекорд 108-летней давности – в городе было 37 градусов. До этого абсолютный максимум температуры 23 августа был зафиксирован в 1913 году.

Наиболее высокая температура на Урале была отмечена 21 августа: в Чайковском (Пермский край) – 38,6 градуса, в Михайловске (Свердловская область) – 37.

Добавим, условия погоды способствуют росту пожарной опасности в лесах. В 12 территориях Челябинской области объявлен особый противопожарный режим.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsam-nazvali-sroki-okonchaniya-ispytaniya-zharoy_140381.html