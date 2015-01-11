Минздрав России обновил рекомендации по проведению вакцинации против COVID-19

В Минздраве России дали новые рекомендации по ковиду – они направлены на обеспечение эффективности, безопасности и достоверности учета проведенной вакцинации против COVID-19 взрослого населения.

Сообщается, что в документе говорится о необходимости медицинским организациям, осуществляющим вакцинацию, организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет для профилактики и снижения рисков распространения COVID-19. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что эксперты разрешили применение вакцины «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет.

Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией, в котором рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

«Использование вакцины “Гам-КОВИД-Вак” без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных пациентов рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки. Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями», – говорится в тексте рекомендаций.

После внесения в регистр сведений о лицах, вакцинированных от COVID-19 или перенесших заболевание в течение последних 6 месяцев, на Едином портале государственных услуг гражданину выдают QR-код, который подтверждает наличие соответствующих сведений в регистре.

Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода – 1 год.

«Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается, в какой степени она предотвращает его передачу другим людям. Чтобы защитить окружающих и себя, после вакцинации необходимо соблюдать санитарные меры: социальную дистанцию, использовать маски, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях».

Методические рекомендации направлены в регионы для организации работы по вакцинации населения.

https://dostup1.ru/medicine/Minzdrav-Rossii-obnovil-rekomendatsii-po-provedeniyu-vaktsinatsii-protiv-COVID-19_140412.html