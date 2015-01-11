Южноуральская спортсменка завоевала золото на Паралимпиаде, установив мировой рекорд

Спортсменка из Челябинской области завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Токио, установив при этом мировой рекорд.

Напомним, мировые соревнования состоятся с 24 августа по 5 сентября. Южноуральская спортсменка Валерия Шабалина, являющаяся многократной чемпионкой России, пятикратной чемпионкой и рекордсменкой мира, многократной чемпионкой Европы открыла счет золотым медалям в копилку России. Она одержала победу в заплыве на 100 метров баттерфляем с результатом 1.03.59.

«Спортсменка не просто завоевала золотую медаль, а установила мировой рекорд, – рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.

Отмечается, что на Паралимпийских играх Валерию Шабалину ожидают еще несколько стартов – 27 августа спортсменка выступит в дисциплине 200 метров вольным стилем, 28 августа примет участие в смешанной эстафете 4х100, 29 августа выступит в дисциплине 100 метров брассом, 31 августа – комплекс. Свое участие она завершит 2 сентября в дисциплине 100 метров на спине.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskaya-sportsmenka-zavoevala-zoloto-na-Paralimpiade-ustanoviv-mirovoy-rekord_140464.html