После каникул всех школьников в Челябинской области проверят на педикулез

Челябинская область считается неблагополучной по заболеваемости педикулезом. С таким заявлением на своем сайте выступил региональный Роспотребнадзор. В канун нового учебного года специалисты призывают родителей и педагогов принять все меры для профилактики педикулеза.

«В Челябинской области ситуация по заболеваемости педикулезом характеризуется как неблагополучная. Так, в 2017 году был отмечен 1681 случай заражения педикулезом, в 2018 году — 2186 случаев, в 2019 году — 2098 случаев, в 2020 году — 1247 случаев. В 2021 году за период с января по июль уже отмечен 501 случай педикулеза»,

— говорит заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

По словам специалиста, педикулезом можно заразиться практически в любом месте, в результате непосредственного контакта с больным человеком, а также через предметы, например через расчески и полотенца.

Наиболее часто вши встречаются среди детей младшего школьного возраста, а также среди детей дошкольного возраста, посещающих организованные детские коллективы. Поэтому медики должны осматривать воспитанников после каждых каникул в школе и ежемесячно в детских садах. Взрослые легко заражаются вшами от детей в семье. И все же 70% всех зараженных — дети до 14 лет.

Для профилактики педикулеза в семье специалисты советуют регулярно купаться и мыть голову, а также следить за прической — вовремя подстригаться и причесываться каждый день. Также следует вовремя менять нижнее белье и постельные принадлежности, а после стирки обязательно проходить по ним горячим утюгом.

Также не следует никогда использовать чужое белье, одежду, расчески и бывшие в употреблении постельные принадлежности.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/posle-kanikul-vsekh-shkolnikov-v-chelyabinskoy-oblasti-proveryat-na-pedikulez/