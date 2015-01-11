В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса

В официальном реестре Минздрава России зарегистрировали еще одну вакцину. Торговое наименование препарата AURORA-CoV, но в государственном реестре лекарственных средств ее называют «ЭпиВакКорона-Н».

Новинка разработана на базе уже известного препарата «ЭпиВакКорона». Разработка принадлежит научному центру «Вектор» из Новосибирска. «ЭпиВакКорона-Н» стала пятой вакциной, зарегистрированной в России.

Действие и способ введения новой вакцины ничем не отличаются от «ЭпиВакКороны», которую используют для прививок россиянам еще с апреля. Это препараты, основанные на трех пептидах. Различия в технологии производства: чтобы упростить синтез, ученые в «ЭпиВакКороне-Н» два пептида объединили в один. Новая вакцина вводится двумя уколами, с интервалом не менее 14 дней.

«Различия между вакцинами обусловлены лишь технологическими особенностями производства. Буква „Н“ означает „новая“, а также отсылает к месту разработки препарата — Новосибирску», — комментируют в центре «Вектор».

Модернизированная вакцина прошла полный цикл исследований с тремя контрольными группами. Чтобы не возникало путаницы, на рынок новая вакцина выйдет под торговым наименованием AURORA-CoV.

Напомним, что, помимо «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-Н», в России зарегистрированы еще три вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт» и «КовиВак». Три дня назад в Челябинскую область поступило 43 800 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» и 77 664 дозы «Спутника Лайт».

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/v-rossii-zaregistrirovali-eshche-odnu-vaktsinu-ot-koronavirusa/