В Уфе с 26 по 28 августа проходил финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2021. В мероприятии приняли участие конкурсанты из 76 регионов России, и около двух тысяч экспертов. Первенство проходило в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". Молодые профессионалы из 76 регионов боролись за звание лучшего в своем деле.
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и школьников до 16 лет.
Озерские десятиклассники ранее успешно участвовали в региональных и национальном чемпионатах в 2019 и в 2020 годах. В этих состязаниях перед ними стояла задача в течение трёх дней создать мини промышленную установку, запрограммировать её, произвести пусконаладочные работы и оптимизацию процесса. Время конкурсных испытаний составляло 11 часов, задания включали пять модулей. Дмитрий Куценко выполнял задачу программиста, Сергей Ковалёв – монтажника. Ребята конкурировали ещё с семью командами. По мнению наставника юношей, Салавата Юсупова наших ребят выгодно отличала оперативность и тактика в решении поставленной задачи. Залогом их победы стал высокий уровень подготовки, благодаря обучению в отраслевом центре компетенций по мехатронике ФГУП «ПО «Маяк».
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа