В 2022 году в Кыштыме начнут реконструкцию усадьбы Демидовых

В 2022 году начнется масштабная реконструкция одной из главных достопримечательностей Челябинской области и Кыштыма – усадьбы Демидовых «Белый дом».

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«В 2019 году я был в Кыштыме, мне показали «Белый дом» – объект культурного наследия. Кстати, президенту России Владимиру Владимировичу Путину об этом объекте рассказывал, он и дал первое поручение, что позволило нам, после того как был сделан проект реконструкции, зайти в госпрограмму министерства культуры РФ, и вместе с Минкультом мы начнем со следующего года капитальный ремонт», – рассказал Текслер.

По словам главы региона, это будет не просто реконструкция, а создание нового культурного объекта с сохранением всех его исторических особенностей. По поручению Текслера будет сформирована рабочая группа, в которую также войдут общественники, чтобы проработать концепцию нового учреждения культуры.

«По сути, это полная реновация с сохранением всех исторических особенностей здания. Я дал поручение уже на этой неделе собрать всех наших ответственных от культуры, в том числе и общественников, для того чтобы синхронизировать работу по созданию нового культурного объекта. Сейчас я говорю уже об учреждении, о пространстве, а не о здании. Здание мы начнем модернизировать, и вместе с этим у нас в регионе должен появиться новый значимый культурный объект, и коллеги сейчас начнут этим активно заниматься. Я рад, что эти планы реализуются, это важный объект культуры, и не только регионального, но и федерального значения», – сообщил губернатор.

Реконструкция продлится в течение двух-трех лет. Финансирование будет осуществляться как из федерального, так и регионального бюджетов.

Усадьба Демидовых «Белый дом» расположена в центре Кыштыма, на возвышенном берегу заводского пруда рядом с Верхнекыштымским железоделательным заводом (ныне машиностроительный), строительство которого началось в 1757 году. Архитектурный ансамбль усадьбы составляют главный дом, два флигеля с башнями, сад и парк, ограда с воротами. Все постройки выполнены из дикого камня и кирпича и оштукатурены. В 1826 году здание дома было перестроено. Наружная поверхность стен была покрыта известковой штукатуркой. С этого времени за зданием закрепилось имя «Белый дом».

С момента своего основания дом стал центром культурной и общественной жизни города. В XX веке здесь работали музей, Дом пионеров, библиотека, школа рабочей молодежи, школа медсестер, спортшкола. Усадьба с главным домом имеет уникальное значение как территория исторического центра с сохранившейся первоначальной градостроительной планировочной структурой.

https://dostup1.ru/society/V-2022-godu-v-Kyshtyme-nachnut-rekonstruktsiyu-usadby-Demidovyh_140628.html