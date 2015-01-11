«Поедим?». Салат «Нисуаз»!

Сегодня глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк», депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Похлебаев выехали на Озерское шоссе, где убедились в том, что капитальный ремонт автодороги проводится на должном уровне. Подробнее
4 сентября с 12:00 до 14:00 часов на территории Детского парка и ДЮСШ будет проходить традиционный фестиваль "Старт к успеху!" с участием учреждений дополнительного образования, подведомственных управлениям культуры и образования Подробнее
Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 23.08.2021г. по 29.08.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 186 новых случаев заболевания COVID-19 Подробнее