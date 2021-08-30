20 минут с…модельером, дизайнером одежды Ольгой Евчук!

2021 - год творческой удачи для модельера, дизайнера одежды Ольги Евчук! Ведь её новая коллекция одежды была представлена в Москве! Мы встретились с Ольгой в её Студии. чтобы расспросить о новом брэнде одежды. о московском показе и, конечно. планах на замечательное творческое будущее!