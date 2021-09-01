О проведении Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области информирует о том, что во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» в сентябре 2021 года будет проведено Выборочное наблюдение состояния здоровья населения.Озерск находится в списке населенных пунктов, отобранных для проведения Выборочного наблюдения состояния здоровья населения на территории Челябинской области.

С 3 по 30 сентября 2021 года будет осуществляться опрос населения интервьюерами путем обхода жилых помещений, попавших в выборку методом случайного отбора, и внесения ответов жителей в электронные вопросники на планшетных компьютерах. Интервьюер при себе будет иметь удостоверение и документ, удостоверяющий личность.

Полная конфиденциальность данных и защита предоставленной информации гарантируется. Интервьюер при себе будет иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Уточнить информацию можно по тел Челябинскстата 8(351)214-63-65.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48319/