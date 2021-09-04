Новости недели с Александрой Лебедевой (05.09.2021 г.)

1 сентября 2021 года, около 17 часов 40 минут в г. Озерск, водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», при проезде нерегулируемого перекрестка улиц Свердлова – Советская, при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущества автомобилю «Тойота Авенсис», двигавшемуся по главной и совершил столкновение с ним Подробнее
1 сентября свой юбилей отметила Октябрина Петровна Чуйкова. Поздравить юбиляра пришли начальник управления социальной защиты населения администрации округа Лилия Солодовникова и председатель городского Совета ветеранов Иван Гашев Подробнее
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области информирует о том, что во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» в сентябре 2021 года будет проведено Выборочное наблюдение состояния здоровья населения Подробнее