Рекомендации поисково-спасательной службы на случай, если вы заблудились в лесу

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует вас о действиях на случай,

если вы заблудились в лесу без компаса, без карты, без телефона:

Главная опасность, с который сталкивается заблудившийся человек – страх. Выброс адреналина в кровь бывает настолько мощным, что даже взрослый человек начинает действовать вопреки всякой логике.

Не продолжайте спонтанное движение! Остановитесь, успокойтесь, подумайте, постарайтесь сориентироваться;

Самое надежное – идти на звук. Прислушайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км; лай собаки, гудки автомобиля – за 2-3 км; идущий поезд - за 10 км; громкий крик – за 1 км; стук топора, шум мотоцикла – за 0.5 км.

Трубы на крышах можно увидеть за 3 километра, заводские трубы — за 6 километров, колокольни и башни — за 15 километров.

При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего «выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река - к людям;

Почувствовали дым костра - идите против ветра (к источнику дыма);

· Не пробуйте сокращать путь. Не паникуйте, если поймете, что начинаете кружить. Это обычное явление - "фокус правой ноги", т.к. один шаг у людей всегда короче другого. Чтобы выдержать намеченное направление, необходимо выбирать хорошо заметный ориентир через каждые 100-150 м маршрута.

Двигаясь, оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки, ненужную поклажу. Перед походом лес купите в магазине рулон ярких ценников – их можно клеить на деревья.

Как определить части света:

Если в полдень встать спиной к солнцу, то север покажет ваша тень, восток будет по правую руку, запад – по левую.

Около 7 ч утра Солнце бывает на востоке, в 13 ч - на юге, около 19 ч - на западе.

До полудня юг находится справа от солнца, а после полудня - слева.

Ночью можно сориентироваться по Полярной звезде – она указывает на север.

Полезно запомнить наиболее часто встречающиеся местные признаки, по которым можно приближенно определить стороны горизонта:

Мох и лишайники покрывают стволы деревьев и камни с северной стороны.

В жаркую погоду на деревьях хвойных пород смола более обильно накапливается с южной стороны.

Муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и кустов. Южный скат муравейников более пологий, чем северный.

Ягоды и фрукты раньше приобретают окраску зрелости с южной стороны.

Грибы «предпочитают» расти с северной стороны дерева, пня, кустарника.

Запомните, что ходить в лес одиночку не рекомендуется, не только из-за риска потеряться или стать добычей диких зверей. Если турист, путешествующий в группе, получит какую-либо травму, он может рассчитывать на помощь товарищей. Когда человек путешествует один, он должен быть в тысячу раз осторожнее, так как даже небольшая травма может стать смертельно опасной. Запах крови привлекает зверей, а ослабленный двуногий для медведя или волка – лёгкая добыча.