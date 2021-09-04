В г. Касли стартовал отопительный сезон

Глава Каслинского района подписал постановление о начале отопительного сезона 2021-2022 годов в учреждениях социальной сферы.
Отметим, что минувшей ночью местами в Челябинской области наблюдались заморозки до минус 4 градусов. В Каслях сегодня утром, 6 августа, минимальная температура составила плюс 6 градусов.
По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью 6-8 сентября в отдельных районах области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов.
https://dostup1.ru/society/V-Kaslyah-startoval-otopitelnyy-sezon_140835.html