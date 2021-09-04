«Молодежка»: граффити, рок, энергия творчества

В минувшую субботу в парке культуры и отдыха состоялась развлекательная программа «Молодежка», организаторами которой выступили молодежный центр «Мир» и ФГУП «ПО «Маяк».

При подготовке мероприятия для молодежи планировалось воплотить множество интересных идей на разных площадках городского парка, но начавшиеся ливень с грозой внесли свои коррективы. Тем не менее, большую часть замыслов осуществить удалось.

Пока музыкальные группы готовились к концерту, на центральной площади парка проходила «АРТ-сушка» - рисунки гостей программы «сушились» на веревках, и их мог рассмотреть любой желающий.

На территории скейт-площадки на новые фигуры нанесли граффити, превратив их в арт-объекты, в акции приняли участие волонтеры и скейтеры. Аэрозольные краски для скейт-фигур предоставил озерский мотоклуб «Бобры В-9», который подарил скейт-площадку юным жителям Озерска. Эскизы подготовил, а также наблюдал за процессом художник-граффитист из Челябинска Алексей Батис, победитель граффити-фестиваля «Урбания» (Екатеринбург). Кроме того, художник известен тем, что вместе с двумя коллегами создал за три дня одну из самых больших в Челябинске граффити-композиций.

На сцене парка, добавив драйва и энергии, выступили озерские рок-группы, как уже известные в городе, так и «новички»: команды «Why not», «Ораторское искусство», «NO-CHOICE», «Против ветра» и «Форт Росъ». Несколько номеров исполнили участницы школы танцев «Эмоушен».

- Я рад, что мы провели обширную молодежную программу, несмотря на погоду. Это хороший опыт взаимодействия между горожанами, реализации креативных идей, авторами которых становится молодые озерчане, возможность для талантливых парней и девушек поделиться с горожанами своими творческими наработками. Во время «Молодежки» каждый мог проявить себя. Думаю, такие совместные интересные мероприятия с ПО «Маяк» будем проводить и в дальнейшем, - отметил директор ЦКДМ «Мир» Илья Назаров.

Фото ЦКДМ "Мир", Владимира Чиркова, Дениса Васильева







Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа