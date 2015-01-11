2021-09-07YEKT11:13:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 07.09.2021 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня вторник 07 сентября 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была 0 град. С • атмосферное давление 743 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 96 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Луначарского 23-4п с 9 до 11 часов Гайдара 24-9,10,11п-ды, Гайдара 26-13п, Матросова 38-3,4п-ды, Луначарского 7 с 9 до 12 часов Дзержинского 58 с 9 до 14 часов К.Маркса 3,5,9, Матросова 16, п. Метлино с 9 час до оконч 2 В сетях электро-снабжения плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения Луначарского 23-4п с 9 до 11 часов Гайдара 24-9,10,11п-ды, Гайдара 26-13п, Матросова 38-3,4п-ды, Луначарского 7 с 9 до 12 часов Дзержинского 58, К.Маркса 7 с 9 до 14 часов п. Метлино, Семенова 13 с 9 час до оконч К сведению озерчан! С 14 часов 06 сентября открыт для движения участок автодороги по ул. Строительная, от ул. Кирова до ул. Менделеева. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 07 сентября 2021 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, местами кратковременные дожди, на остальной территории преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1-6°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3°, днем плюс 12-17°. НЯ не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: В норме. Лесопожарная обстановка: 7-8 сентября в южных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность (V-IV класс горимости леса по региональной шкале). 3.2. Техногенные ЧС: 3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 3.4. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 172 сообщения. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/48342/ alebedeva 2021-09-07YEKT11:13:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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