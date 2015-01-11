На Всероссийском слете ЮИД Челябинскую область будет представлять команда из Озерска

Команда детского объединения "Велошкола KIDs", в составе Виктории Пономаревой, Олеси Степановой, Владимира Козлова и Тимофея Царькова, руководитель Д.Ю. Колосов, прошла конкурсный отбор на Всероссийский слет ЮИД, который состоится во Всероссийском детском центре "Орленок" с 5 по 25 октября.

Более 70 команд со всей России боролись за право представлять свой регион на таком важном мероприятии, счастливчиков оказалось 38. Каждая команда представила портфолио достижений и социальный ролик по безопасности дорожного движения (творческий конкурс). Особенно хотелось отметить педагогов дворца помогавших в подготовке детей к творческому конкурсу Екатерину Петровну Барашкову, Марину Николаевну Самсонову и Кристину Сергеевну Нужную, ведь благодаря их вкладу в итоге мы оказались на 12 строчке рейтинга конкурсного отбора. А у ребят продолжается подготовка к всероссийскому слету и готовится новая форма.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48344/