ЗОЖжём! Программа о здоровом образе жизни и фитнесе!

В Центре культуры и досуга молодёжи 3 сентября прошла открытая встреча с военным в запасе, преподавателем предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" в Озерском техническом колледже - Ступаченко Максимом Николаевичем Подробнее
Всероссийский экологический субботник – это практический урок бережного отношения к природе, один из способов объединить общество, пробудить ответственность в каждом. ДЭБЦ не первый год принимает активное участие в этой акции Подробнее
2 сентября 2021 года в рамках профилактической акции «Летние каникулы» сотрудники полиции города Озерска провели массовые проверки водителей, направленные на выявление нарушений при перевозке несовершеннолетних детей в салонах автомобиле Подробнее
Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает на службу граждан Российской Федерации на должность инспектора дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Подробнее
18 сентября исполнится 60 лет ведущему актеру театра драмы и комедии «Наш дом», заслуженному артисту России Вохобжону Азимову. В связи со знаменательным поводом в театре пройдут двухдневные торжества Подробнее
Команда детского объединения "Велошкола KIDs", в составе Виктории Пономаревой, Олеси Степановой, Владимира Козлова и Тимофея Царькова, руководитель Д.Ю. Колосов, прошла конкурсный отбор на Всероссийский слет ЮИД, который состоится во Всероссийском детском центре "Орленок" с 5 по 25 октября Подробнее
И вновь в эфире программа "ЗОЖжём!", которую мы снимаем совместно с фитнес-залом "Гагарин"! В этом выпуске инструктор зала Екатерина Ситникова рассказывает об очень эффективном упражнении "Берпи" и его вариациях, а также о том, помогают ли протеиновые батончики похудеть..?