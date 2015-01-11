ЗОЖжём! Программа о здоровом образе жизни и фитнесе!

И вновь в эфире программа "ЗОЖжём!", которую мы снимаем совместно с фитнес-залом "Гагарин"! В этом выпуске инструктор зала Екатерина Ситникова рассказывает об очень эффективном упражнении "Берпи" и его вариациях, а также о том, помогают ли протеиновые батончики похудеть..?