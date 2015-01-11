Сотрудники ОГИБДД проверили перевозку детей!

2 сентября 2021 года в рамках профилактической акции «Летние каникулы» сотрудники полиции города Озерска провели массовые проверки водителей, направленные на выявление нарушений при перевозке несовершеннолетних детей в салонах автомобиле.
В проверках приняли участие представители добровольной народной дружины "Озерские автомобилисты" и педагоги школы №29.
За время проведения рейда было выявлено 1 нарушение правил перевозки детей, предусмотренных ч.3 ст.12.23 КоАП РФ.
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск