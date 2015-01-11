В Центре культуры и досуга молодёжи 3 сентября прошла открытая встреча с военным в запасе, преподавателем предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" в Озерском техническом колледже - Ступаченко Максимом Николаевичем.

Во время встречи Максим Николаевич побеседовал со школьниками на тему «Противодействие проявлениям экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления экстремизма на территории Озерского городского округа».

Кроме этого, ученикам были показаны видео о жертвах и героях террористического акта в Беслане и выданы памятки с информацией о выявлении экстремистского настроя и его последствиях.

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