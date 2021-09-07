Озерский городской округ готов к отопительному сезону

В ресурсоснабжающих организациях и среди потребителей тепла в округе проведена серьезная работа по подготовке к отопительному сезону.

Теплоснабжающие предприятия – Аргаяшская ТЭЦ и ФГУП «ПО «Маяк» (пиковая котельная) в полном объеме выполнили свои планово-профилактические работы.

- Традиционно в июле в округе на две недели отключали циркуляцию горячего водоснабжения для проведения регламентных работ, которые были выполнены в соответствующее время: опрессовка, промывка теплосетей. Кроме того, практически все потребители - городские предприятия, управляющие организации - завершили процессы, связанные с подготовкой своих объектов, - комментирует первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

Комиссией, созданной для контроля за ходом подготовки объектов округа к отопительному сезону, проведена оценка готовности источников теплоснабжения, теплосетевых и теплоснабжающих организаций, а также бюджетных учреждений.

Когда на территории округа установятся пониженные температуры воздуха, сразу начнется подача тепла. Первыми к отоплению будут подключены учреждения социальной сферы, затем жилой фонд. Информация о точной дате начала отопительного периода будет сообщена дополнительно.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/48352/