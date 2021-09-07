В Двореце творчества детей и молодежи состоялся День отрытых дверей

В первую неделю сентября Дворец творчества по традиции открыл свои двери новому учебному году. В четверг будущих кружковцев приветствовали педагоги в многочисленных клубах по месту жительства, расположившихся в разных районах нашего города, а в пятницу, 3 сентября, ребята и их родители смогли посетить главное здание Дворца на улице Иртяшской.

Для удобства гостей мероприятия в фойе были установлены информационные стенды и вручались памятки с навигацией по объединениям и кабинетам.

При входе во Дворец юных озерчан и их родителей встречали педагоги нашего учреждения, активисты Российского движения школьников и волонтеры СМИК. Они не только рассказывали гостям о многочисленных творческих, спортивных и других направлениях, но помогали при необходимости отыскать кабинет интересующего коллектива.

Набор в коллективы шел также в Мраморном зале, где первогодок ждали педагоги новых творческих направлений – танцевального фитнеса, черчения, анимации, а также в Большом зале Дворца, где проходил мастер-класс для желающих заниматься уличными танцами от педагогов коллектива «Станция 74».

Местом притяжения гостей мероприятия стал выставочный зал. Здесь можно было не только полюбоваться поделками и рисунками, посвященными 65-летнему Юбилею Дворца творчества, но и принять участие в «сладком» мастер-классе по росписи пряников, который провела педагог объединения «Мастерская необычных подарков» Е.В. Титова.

Небольшая выставка фотографий с разнообразных событий Дворца творчества – концертов, конкурсов, соревнований, экскурсий украсила фойе. Привлекала внимание гостей и фотозона с бутафорией на школьную тематику – огромными карандашами, линейками и книжками.

Ярким моментом праздника стала импровизационная пантомима от актеров шоу-театра «Карусель»: юные артисты взаимодействовали с гостями, предлагали фотографироваться, веселили самых маленьких гостей праздника, создавая под сопровождение уютной инструментальной музыки настоящее праздничное настроение.

Никто в этот день не ушел из Дворца без подарка: для будущих кружковцев мы подготовили красочные календари-закладки на новый учебный год.

Что ж, День открытых дверей – это, прежде всего, особая атмосфера тепла, уюта и гостеприимства. И ее нам, хотелось бы верить, удалось создать,

несмотря на пасмурную погоду. А Дворец начинает учебный год в предвкушении новых побед и свершений, ведь радость творчества даже в самый пасмурный день способна дарить настоящий солнечный свет

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48356/