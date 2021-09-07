Челябинский губернатор выразил соболезнования по поводу гибели главы МЧС

Челябинский губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования по поводу гибели главы МЧС Евгения Зиничева.

«С глубокой скорбью воспринял горестное известие о трагической гибели министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Николаевича Зиничева. Он погиб как герой, спасая человека, – сказал Алексей Текслер. – Мы всегда чувствовали внимание и поддержку главы МЧС, особенно в самые сложные периоды, такие как трагедия в Магнитогорске в 2018 году и природные пожары на юге области в этом году. Благодаря его принципиальной позиции наш регион всегда своевременно получал необходимую помощь. В нашей памяти Евгений Николаевич Зиничев навсегда останется примером бескорыстного служения Родине и профессиональному долгу».

Ранее Маргарита Симоньян в своем Twitter сообщила, что министр МЧС Зиничев стоял на краю выступа с оператором, который поскользнулся и сорвался в воду. «Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», – добавила она.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskiy-gubernator-vyrazil-soboleznovaniya-po-povodu-gibeli-glavy-MChS_140937.html