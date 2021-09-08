В Кыштыме появится спорткомплекс за 140 млн. руб.

В Кыштыме к концу 2022 года построят спортивный комплекс – ФОК площадью две тысячи квадратных метров будет доступен для жителей и гостей города.

В новом спорткомплексе от Кыштымского медеэлектролитного завода (АО «КМЭЗ», входит в группу РМК) появится возможность проведения круглогодичных занятий физической культурой, соревнований и предоставления услуг в сфере поддержания спортивной формы, здоровья и красоты, также в нем можно будет заниматься волейболом, баскетболом, единоборствами, настольным теннисом и скалолазанием.

«Новый ФОК разместится в микрорайоне Нижнего Кыштыма, в нескольких десятках метров от остановок общественного транспорта, что сделает его доступным для всех горожан», – добавили в ведомстве.

Объем инвестиций в рамках реализации проекта составит 140 млн рублей, будет создано 12 рабочих мест. Сейчас АО «КМЭЗ» прорабатывает схему размещения объекта.

Отмечается, что по региональному законодательству такие проекты могут получить земельный участок в аренду без проведения торгов.

https://dostup1.ru/economics/V-Kyshtyme-poyavitsya-sportkomplex-za-140-mln_140985.html