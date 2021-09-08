В Каслях полицейские ищут банду педофилов, похищающих детей

Полицейские Каслинского района проводят проверку по информации о банде педофилов, которые якобы разъезжают на серебристой машине УАЗ Патриот и похищают детей.

На фоне шокирующих событий в Кузбассе (изнасилование и убийство двух школьниц) в интернете начали распространять данные о банде педофилов.

«Посты появились в городских и районных группах Каслинского района, а также начали распространяться по родительским чатам городских школ. В группе "Подслушано в Каслях" в социальной сети "Вконтакте" даже появилось фото ориентировка. Меньше чем за сутки пост репостнули более 2000 раз. Информацию продолжают распространять. Многие родители паникуют, опасаясь за своих детей», – сообщали в ОМВД по Каслинскому району.

Полицейские рассказали, что в дежурную часть уже поступили сообщения от жителей Каслей о том, что их детей преследует серебристое авто. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по всем сообщениям.

«Напоминаем, что в любом случае сотрудники ведомства немедленно реагируют на подобные сообщения. Если вы считаете, что стали свидетелем преступления, сразу звоните по номерам: 8-35149-2-21-44 или 02, 102 (с мобильного телефона)», – добавили в ОМВД.

Ранее детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова предложила приговаривать педофилов к смертной казни. А член комитета по безопасности Анатолий Выборный заявил, что в Государственной Думе РФ подготовят закон о химической кастрации за сексуальное насилие над детьми.

https://dostup1.ru/society/V-Kaslyah-politseyskie-ischut-bandu-pedofilov-pohischayuschih-detey_140984.html