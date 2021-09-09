2021-09-10YEKT07:00:00 | Новости Городские новости «Слава созидателям!»: подведены итоги муниципального этапа творческого конкурса В Озерске состоялось торжественное подведение итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса, охватывающего людей старшего и подрастающего поколений. На сцене Дворца творчества детей и молодёжи объявили имена участников, призёров и победителей, вручили дипломы и подарки.

Напомним, что конкурс проходит при поддержке Госкорпорации «Росатом». По традиции награждение участников и победителей проводится ежегодно в начале учебного года. В этом году он проводился в пятый раз и объединил жителей 22 «атомных» городов. В Озерском городском округе в конкурсе приняли участие школьники с 1 по 11 класс из 14 общеобразовательных учреждений.

В этом году конкурсантам было предложено принять участие в двух номинациях: видеономинация «Передай привет в будущее» и аудиономинация «Запиши подкаст о Созидателе». На муниципальном этапе было представлено 67 творческих работ, из них победителями стали 6 человек, призёрами – 13 человек, приза зрительских симпатий были удостоены 10 работ.

На торжественное мероприятие были приглашены герои творческих работ, жители округа, которые внесли вклад в развитие атомной отрасли.

Церемония награждения началась с Парада Созидателей, когда герои творческих работ вошли в зал под аплодисменты присутствующих.

Далее с приветственным словом к собравшимся обратилась исполняющая обязанности заместителя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по управлению персоналом Наталья Востротина. Она отметила, что проект «Слава созидателям» направлен на то, чтобы сплотить всех неравнодушных жителей округа, которые гордятся Озерском и градообразующим предприятием и хотят сказать слова благодарности ветеранам. Наталья Востротина приняла участие в церемонии награждения участников и победителей

видеономинации «Передай привет в будущее» и аудиономинации «Запиши подкаст о Созидателе», вручила детям дипломы и подарки.

В завершении мероприятия на сцену поднялись Сами Равильевич Багаутдинов, ветеран ФГУП «ПО «Маяк», член Совета ветеранов округа, член жюри муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям» и Владимир Никифорович Зубов, ветеран ФГУП «ПО «Маяк» и атомной промышленности, «Лучший аппаратчик Минсредмаша», кавалер ордена Трудового Красного Знамени.



Обращаясь к детям, ветераны подчеркнули, что самое ценное это то, что ребята не только отразили значимость славного химкомбината «Маяк», но также увековечили память об Озерске, о нашей общей малой Родине, рассказали о своих родителях, бабушках и дедушках. Особенно старшее поколение порадовало и то, что дети знают историю страны и атомной отрасли, рассказывают о ней с гордостью. Ветераны поздравили и вручили подарки победителям конкурса в номинации «Приз зрительских симпатий».

Итоги муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям»:

Аудиономинация «Запиши подкаст о Созидателе»:

Участники:

1. Матвей Витомсков, Лицей № 23

2. Александр Шестаков, Лицей № 23

3. Даниил Горячев, Лицей № 23

4. Вероника Чумадеева, Школа № 33

5. Елисей Насонов, Школа № 33

6. Константин Антонов, Школа № 27

7. Алиса Хохрякова , школа № 32

8. Ирина Замятина , школа № 24

9. Кристина Гузенко, школа № 36

10. Елена Евтюшкина, лицей № 23

11. Софья Егорчева, школа № 38

12. Артем Корякин, школа № 38

13. Егор Мехов, лицей № 39

14. Диана Гергенрейдер , лицей № 39

15. Диляра Янбаева , школа № 35

16. Валерия Тутубалина , школа № 35

17. Валерия Ишсултанова , школа № 35

18. Софья Винокурова , школа № 36

19. Анна Агапова, лицей № 23

20. Федор Бакуров, лицей № 23

21. Ерофей Шубин, школа № 36

22. Анна Вдовина, школа № 38

23. Виктория Бабкина, лицей № 23

24. Константин Титов, школа № 27

25. София Ходюкова, школа № 32

26. Ольга Джабиева, школа № 25

27. Полина Барашкова, школа № 32

28. Максим Козлов, школа № 30

29. Анастасия Скрипина, школа № 24

30. Ксения Фоломешкина, Лицей № 39

31. Евгений Ардашев, Лицей № 39

Призеры номинации «Подкаст о Созидателе»:

1. Светлана Литвиненко, лицей № 23;

2. Мария Карсакова, школа № 29;

3. Илья Кошкаров, лицей № 39;

4. Лев Киприянов, лицей № 39;

5. Николай Мачнев, школа № 29;

6. Вениамин Бычков, школа № 38;

Победители:

1. Таисия Белошицкая, школа № 33;

2. Игнат Короткий, школа № 29;

3. Виктория Поминова, школа № 36.

Видеономинация «Передай привет в будущее»:

Участники:

1. Михаил Балакин, Школа № 30

2. Богдан Вавилов, Школа № 33

3. Станислава Логинова, Школа № 33

4. Маргарита Савчук, школа № 21

5. Екатерина Байганова, школа № 41

6. Анна Прохорова, школа № 41

7. Светлана Галимарданова, школа № 24

8. Дарья Рогозняк , школа № 32

9. Полина Румянцева ,

10. Ксения Кречина , школа № 21

11. Александр Широковский , школа № 30

12. Святослав Курято , школа № 32

13. Арсентий Закиров , лицей № 39

14. Валерия Кротова , школа № 30

15. Вероника Филимонова, школа № 21

16. Снежана Румянцева

17. Милана Ташлыкова, Школа № 21

18. Кристина Разаманова, Школа № 25СП

Призеры:

1. Анна Михайлова, школа № 24;

2. Данила Филиппов, школа № 33;

3. Дмитрий Филиппов, лицей № 23;

4. Александр Зудин, лицей № 39;

5. Артем Зарафутдинов, школа № 32;

6. Ярослав Нерух, школа № 32.

Победители:

1. Азалия Камалова, школа № 36;

2. Максим Краев, школа № 38;

3. Виктория Поминова, школа № 36.

Победители конкурса в номинации «Приз зрительских симпатий»:

1. Анастасия Скрипина, школа № 24;

2. Ирина Замятина, школа № 24;

3. Алиса Хохрякова, школа № 32;

4. Вероника Филимонова, школа № 21;

5. Маргарита Савчук, школа № 21;

6. Екатерина Байганова, школа № 41;

7. Анна Прохорова, школа № 41;

8. Светлана Галимарданова, школа № 24;

9. Станислава Логинова, школа № 33;

10. Богдан Вавилов, школа № 33.

Фото Александра Абросимова.

























































Информация предоставлена: Напомним, что конкурс проходит при поддержке Госкорпорации «Росатом». По традиции награждение участников и победителей проводится ежегодно в начале учебного года. В этом году он проводился в пятый раз и объединил жителей 22 «атомных» городов.В Озерском городском округе в конкурсе приняли участие школьники с 1 по 11 класс из 14 общеобразовательных учреждений.В этом году конкурсантам было предложено принять участие в двух номинациях: видеономинацияи аудиономинацияНа муниципальном этапе было представлено 67 творческих работ, из них победителями стали 6 человек, призёрами – 13 человек, приза зрительских симпатий были удостоены 10 работ.На торжественное мероприятие были приглашены герои творческих работ, жители округа, которые внесли вклад в развитие атомной отрасли.Церемония награждения началась с Парада Созидателей, когда герои творческих работ вошли в зал под аплодисменты присутствующих.Далее с приветственным словом к собравшимся обратилась исполняющая обязанности заместителя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по управлению персоналом. Она отметила, что проект «Слава созидателям» направлен на то, чтобы сплотить всех неравнодушных жителей округа, которые гордятся Озерском и градообразующим предприятием и хотят сказать слова благодарности ветеранам. Наталья Востротина приняла участие в церемонии награждения участников и победителейвидеономинациии аудиономинации, вручила детям дипломы и подарки.В завершении мероприятия на сцену поднялисьветеран ФГУП «ПО «Маяк», член Совета ветеранов округа, член жюри муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям» и, ветеран ФГУП «ПО «Маяк» и атомной промышленности, «Лучший аппаратчик Минсредмаша», кавалер ордена Трудового Красного Знамени.Обращаясь к детям, ветераны подчеркнули, что самое ценное это то, что ребята не только отразили значимость славного химкомбината «Маяк», но также увековечили память об Озерске, о нашей общей малой Родине, рассказали о своих родителях, бабушках и дедушках. Особенно старшее поколение порадовало и то, что дети знают историю страны и атомной отрасли, рассказывают о ней с гордостью. Ветераны поздравили и вручили подарки победителям конкурса в номинации1. Матвей Витомсков, Лицей № 232. Александр Шестаков, Лицей № 233. Даниил Горячев, Лицей № 234. Вероника Чумадеева, Школа № 335. Елисей Насонов, Школа № 336. Константин Антонов, Школа № 277. Алиса Хохрякова , школа № 328. Ирина Замятина , школа № 249. Кристина Гузенко, школа № 3610. Елена Евтюшкина, лицей № 2311. Софья Егорчева, школа № 3812. Артем Корякин, школа № 3813. Егор Мехов, лицей № 3914. Диана Гергенрейдер , лицей № 3915. Диляра Янбаева , школа № 3516. Валерия Тутубалина , школа № 3517. Валерия Ишсултанова , школа № 3518. Софья Винокурова , школа № 3619. Анна Агапова, лицей № 2320. Федор Бакуров, лицей № 2321. Ерофей Шубин, школа № 3622. Анна Вдовина, школа № 3823. Виктория Бабкина, лицей № 2324. Константин Титов, школа № 2725. София Ходюкова, школа № 3226. Ольга Джабиева, школа № 2527. Полина Барашкова, школа № 3228. Максим Козлов, школа № 3029. Анастасия Скрипина, школа № 2430. Ксения Фоломешкина, Лицей № 3931. Евгений Ардашев, Лицей № 391. Светлана Литвиненко, лицей № 23;2. Мария Карсакова, школа № 29;3. Илья Кошкаров, лицей № 39;4. Лев Киприянов, лицей № 39;5. Николай Мачнев, школа № 29;6. Вениамин Бычков, школа № 38;1. Таисия Белошицкая, школа № 33;2. Игнат Короткий, школа № 29;3. Виктория Поминова, школа № 36.1. Михаил Балакин, Школа № 302. Богдан Вавилов, Школа № 333. Станислава Логинова, Школа № 334. Маргарита Савчук, школа № 215. Екатерина Байганова, школа № 416. Анна Прохорова, школа № 417. Светлана Галимарданова, школа № 248. Дарья Рогозняк , школа № 329. Полина Румянцева ,10. Ксения Кречина , школа № 2111. Александр Широковский , школа № 3012. Святослав Курято , школа № 3213. Арсентий Закиров , лицей № 3914. Валерия Кротова , школа № 3015. Вероника Филимонова, школа № 2116. Снежана Румянцева17. Милана Ташлыкова, Школа № 2118. Кристина Разаманова, Школа № 25СП1. Анна Михайлова, школа № 24;2. Данила Филиппов, школа № 33;3. Дмитрий Филиппов, лицей № 23;4. Александр Зудин, лицей № 39;5. Артем Зарафутдинов, школа № 32;6. Ярослав Нерух, школа № 32.1. Азалия Камалова, школа № 36;2. Максим Краев, школа № 38;3. Виктория Поминова, школа № 36.1. Анастасия Скрипина, школа № 24;2. Ирина Замятина, школа № 24;3. Алиса Хохрякова, школа № 32;4. Вероника Филимонова, школа № 21;5. Маргарита Савчук, школа № 21;6. Екатерина Байганова, школа № 41;7. Анна Прохорова, школа № 41;8. Светлана Галимарданова, школа № 24;9. Станислава Логинова, школа № 33;10. Богдан Вавилов, школа № 33.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-09-10YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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