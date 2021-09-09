Афиша на выходные!

Осень как-то резко ворвалась в наши края...но, как известно, настроение мы создаем себе сами..!

Чем заняться в эти выходные - ответ в нашей афише!

Озёрск и его окрестности

Суббота, 11-ое сентября

С 10 до 16-00 Гордской музей

В первом зале представлена серия выставок «Мир наших увлечений»: персональная выставка работ Василия Казакова «Наша чудесная планета!». На ней представлены живопись и графика озерского художника-самоучки, в которой отражен авторский взгляд на дикую природу, животный мир, архитектуру, а также фантазии на космические темы.

Во втором зале Озерского городского музея проходит выставка работ южноуральских фотографов «Первозданная Россия», которая любезно предоставлена Государственным историческим музеем Южного Урала и рассказывает исключительно о нетронутой, дикой природе нашего края.

глк "Егоза"

Подъёмник работает с 11:00 до 16:00!

Самый разгар сезона в Байк Парк Егоза!

Продолжаем работать каждую субботу и радовать Вас разнообразными и ухоженными трассами, удобным (даже если вам так пока не кажется) подъёмником, бесплатной парковкой и обедом от шефа.

Наличие шлема обязательно!

Несовершеннолетним требуется расписка от родителей.

11 и 17-00 Летний театр в Городском парке

Театр кукол "Золотой петушок" приглашает на спектакль "Дорожная азбука" в субботу, 11 сентября.

Для жаворонков в 11:00 часов, а для тех, кто утром любит поспать в 17:00!

Инструкция по безопасности наших детей на улице будет как по заказу - на улице!

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Жан-Батист Мольер. "СКУПОЙ". Комедия (12+)

Главный герой пьесы Гарпагон — очень богатый, но очень скупой человек,

не любящий никого и ничего, кроме своих денег.

Чтобы его богатство никому не досталось, он прячет свои деньги.

Собственных выросших детей он держит в крайней нужде, а кроме того решил

их тоже выгодно пристроить:

для дочери в женихи нашёл богатого старика, для сына — небедную вдовушку в возрасте.

Самому же ему нравится молодая Марианна, с которой он и намерен обручиться…

Воскресенье, 12-ое сентября

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Добрый Хортон" Е.Чеповецкий

Сказка-цирк 0+

Невероятная история о красивой птичке, доверившей свое единственное дитя одному порядочному во всех отношениях слону. Недолго думая, он влез на пальму, чтобы помочь осуществиться ее мечте – попасть на карнавал!

Пока легкомысленная мамаша спешит на побережье, где гремит музыка и поют веселые бегемотики, вокруг мистера Хортона разворачиваются события, в ходе которых понимаешь: доброта, верность своему слову, дружба и нежность – самые настоящие сокровища в нашей жизни.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Жан-Батист Мольер. "СКУПОЙ". Комедия (12+)

Материал подготовила Александра Лебедева.