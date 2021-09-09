Афиша на выходные!

Осень как-то резко ворвалась в наши края...но, как известно, настроение мы создаем себе сами..!
Чем заняться в эти выходные - ответ в нашей афише!
Озёрск и его окрестности
Суббота, 11-ое сентября
С 10 до 16-00 Гордской музей
В первом зале представлена серия выставок «Мир наших увлечений»: персональная выставка работ Василия Казакова «Наша чудесная планета!». На ней представлены живопись и графика озерского художника-самоучки, в которой отражен авторский взгляд на дикую природу, животный мир, архитектуру, а также фантазии на космические темы.
Во втором зале Озерского городского музея проходит выставка работ южноуральских фотографов «Первозданная Россия», которая любезно предоставлена Государственным историческим музеем Южного Урала и рассказывает исключительно о нетронутой, дикой природе нашего края.
глк "Егоза"
Подъёмник работает с 11:00 до 16:00!
Самый разгар сезона в Байк Парк Егоза!
Продолжаем работать каждую субботу и радовать Вас разнообразными и ухоженными трассами, удобным (даже если вам так пока не кажется) подъёмником, бесплатной парковкой и обедом от шефа.
Наличие шлема обязательно!
Несовершеннолетним требуется расписка от родителей.
11 и 17-00 Летний театр в Городском парке
Театр кукол "Золотой петушок" приглашает на спектакль "Дорожная азбука" в субботу, 11 сентября.
Для жаворонков в 11:00 часов, а для тех, кто утром любит поспать в 17:00!
Инструкция по безопасности наших детей на улице будет как по заказу - на улице!
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Жан-Батист Мольер. "СКУПОЙ". Комедия (12+)
Главный герой пьесы Гарпагон — очень богатый, но очень скупой человек,
не любящий никого и ничего, кроме своих денег.
Чтобы его богатство никому не досталось, он прячет свои деньги.
Собственных выросших детей он держит в крайней нужде, а кроме того решил
их тоже выгодно пристроить:
для дочери в женихи нашёл богатого старика, для сына — небедную вдовушку в возрасте.
Самому же ему нравится молодая Марианна, с которой он и намерен обручиться…
Воскресенье, 12-ое сентября
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Добрый Хортон" Е.Чеповецкий
Сказка-цирк 0+
Невероятная история о красивой птичке, доверившей свое единственное дитя одному порядочному во всех отношениях слону. Недолго думая, он влез на пальму, чтобы помочь осуществиться ее мечте – попасть на карнавал!
Пока легкомысленная мамаша спешит на побережье, где гремит музыка и поют веселые бегемотики, вокруг мистера Хортона разворачиваются события, в ходе которых понимаешь: доброта, верность своему слову, дружба и нежность – самые настоящие сокровища в нашей жизни.
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Жан-Батист Мольер. "СКУПОЙ". Комедия (12+)
Материал подготовила Александра Лебедева.