В Озерске открылся крупный проект ТОСЭР

На территории опережающего социально-экономического развития запущен крупнейший в России центр гамма-обработки. 3 сентября Региональному центру облучательных технологий "Эра" была выдана соответствующая лицензия Ростехнадзора.
Напомним, что в декабре прошлого года Региональный центр облучательных технологий (РЦОТ) "Эра" заключил соглашение с АО "Атом-ТОР", чтобы приступить к работе на площадке озерской территории опережающего развития. В настоящее время, специалисты Центра начали промышленную обработку материалов ионизирующим излучением.
Следует отметить, что гамма-установка РТУ-3000, оснащенная источниками кобальт-60, была разработана Научно-исследовательским институтом технической физики и автоматизации (АО "НИИТФА") Госкорпорации "Росатом". По словам генерального директора "Атом-ТОР" Николая Пегина, РЦОТ "Эра" стал крупнейшим и потенциально самым мощным в России предприятием подобного рода.
– Центр облучательных технологий – это один из примеров применения атомной энергии в мирных целях. Установка была разработана Научно-исследовательским институтом технической физики и автоматизации практически с нуля. А это ещё раз подтверждает, что компетенции инженерного состава Госкопорации «Росатом» очень высоки. Кроме того, резидентом ТОСЭР Региональным центром облучательных технологий "Эра" было задействовано здание, которое ранее не использовалось. Это свидетельствует о возрастающем интересе бизнеса к перспективной технологии, а также о том, что Озерский городской округ располагает специалистами, готовыми выполнять высокотехнологичные задачи, – прокомментировал глава округа Евгений Щербаков.
Первые заказчики Центра облучательных технологий – производители хирургических комплектов и медицинских средств индивидуальной защиты. Пробные партии продукции разного назначения уже успешно проходят опытную обработку. В перспективе – расширение спектра услуг, включая модификацию свойств полимеров и конструкционных материалов, таких как каучук и бетон, фитосанитарная обработка сельскохозяйственной продукции, разработка инструкций по облучению, проведение испытаний на стерильность и многое другое. В дальнейшем перечень обрабатываемой продукции будет определяться потребностями рынка.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа