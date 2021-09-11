Информация о заболеваемости COVID-19

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 06.09.2021г. по 12.09.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 138 новых случаев заболевания COVID-19.
За этот период выздоровели 179 человек.
В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.
По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 13.09.2021 получили 1 прививку 24927 человек, 2 прививки – 21885 человек.
За истекшую неделю в ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России дополнительно поступило 700 доз вакцины «Спутник V».
В настоящее время в поликлиниках ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России вакцинация населения организована без очередей, поэтому для тех, кто еще не привился, именно сейчас самое лучшее время пройти вакцинацию.
Людям старшего возраста, а также лицам с любыми хроническими заболеваниями необходимо прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19.
Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.
Для желающих защитить себя и окружающих от коронавирусной инфекции, в городской и заводской поликлиниках работают кабинеты вакцинации.
Предварительная запись для тех, кто планирует поставить вакцину в течение ближайшего месяца на сайте Клинической больницы № 71 http://er.kb-71.ru/site.nsf/index.xsp.
Запись на вакцинацию доступна по телефонам:
4-40-90 (городская поликлиника),
2-50-12 (заводская поликлиника).
Также можно прийти без предварительной записи в кабинет № 602 городской поликлиники или кабинеты № 35, 36 заводской поликлиники (для всех жителей Озерска). Вакцина будет поставлена в день обращения. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.
График работы кабинетов вакцинации в заводской поликлинике:
пн, ср, пт - 8:30-15:00; вт, чт - 12:00-18:30.
График работы кабинета № 602 в городской поликлинике:
Пн-пт - 8:00-18:00