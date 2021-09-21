2021-09-22YEKT08:22:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 22.09.2021 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня среда 22 сентября 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была -1 град. С • атмосферное давление 746 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 96 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Иртяшская 15 п-1, Дзержинского 35 п-2, Гайдара 13 п-1, Семенова 4 с 9 до 12 часов Гайдара 28 с 9 до 10 часов Луначарского 19,21 С 9 до 14 часов Гайдара 26 п-9,10 с 13 до 15 часов 2 В сетях электроснабжения нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Иртяшская 15 п-1, Дзержинского 35 п-2, Гайдара 13 п-1, Семенова 4 с 9 до 12 часов К.Маркса 4 п-4, Гайдара 26 п-3,4 С 9 до 13 часов Луначарского 19,21, К.Маркса 22 п-10 с 9 до 14 часов Луначарского15 п-2 с 9 до 15 часов Гайдара 26 п-9,10 с 13до 15 часов Вниманию жителей Озерского городского округа! 22-25 сентября в восточной половине Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность (V и IV класс горимости по региональной шкале), в юго-западных районах местами ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале). 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 22 сентября 2021 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Малооблачно, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер ночью неустойчивый 1-6 м/с, днем северной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до минус 5°, в восточных районах от 0° до плюс 3°, днем плюс 8-13°, на юге до плюс 16°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. 3.2. Техногенные ЧС: 3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 3.4. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 201 сообщение. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/48456/ alebedeva 2021-09-22YEKT08:22:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 21.09.2021 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 09.09.2021 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 08.09.2021 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 07.09.2021 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 01.09.2021 г.