ДТП с погибшим

20 сентября 2021 года, около 19 часов 51 минуты, в городе Озерск, на ул. Кыштымская - 12, водитель, 1980 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Круз» совершил наезд на пешехода, мужчину 1962 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате данного дорожно – транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

По данным административной практики водитель автомобиля ранее за грубые нарушения ПДД РФ не привлекался.

В настоящее время по факту данного дорожно – транспортного происшествия проводится проверка.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко