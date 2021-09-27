В Челябинской области снизят налоги для ряда категорий жителей

В Законодательном Собрании Челябинской области прошло заседание комитета по бюджету и налогам – депутаты рассмотрели пакет региональных законов, направленных на снижение налоговой нагрузки для жителей и предпринимателей.

Заседание прошло с режиме ВКС. Его провел заместитель председателя Заксобрания Юрий Карликанов

Принимавший участие в заседании комитета председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш подчеркнул, что изменения коснулись транспортного налога и были рассмотрены на трех заседаниях комитетов ЗСО – по социальной, промышленной и экономической политике и предпринимательству.

Одно из изменений расширяет понятие льготной категории налогоплательщиков «многодетная семья». Законопроект предполагает, что льготной ставкой по транспортному налогу смогут воспользоваться многодетные семьи, имеющие детей старше 18 лет, которые обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения.

«С 2022 года льготная налоговая ставка 1 рубль будет распространяться не только на семьи, имеющие детей до 18 лет, но и на многодетные семьи с детьми от 18 до 23 лет, если они обучаются по очной форме. На начало этого года в Челябинской области состоит на учете почти 36 тысяч многодетных семей с детьми до 18 лет. По предварительным расчетам с 2022 года к ним добавиться еще порядка 8 тысяч человек до 23 лет», – прокомментировал это изменение в закон о транспортном налоге Юрий Карликанов.

Еще одно изменение предусматривает освобождение на 5 лет от уплаты транспортного налога по грузовым автомобилям, автобусам и другим самоходным машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (кроме мотосаней и снегоходов) резидентов и управляющие компании промышленных технопарков Челябинской области. А также на 10 лет – резидентов и управляющие компании особых экономических зон, созданных на территории Челябинской области.

«Преимущество использования льготы заключается в высвобождении денежных средств названных категорий налогоплательщиков за счет экономии по налоговым платежам и направлении их на инвестирование в свое дальнейшее развитие», – пояснил один из инициаторов данного законопроекта, депутат Законодательного Собрания Владимир Дремов.

По мнению инициаторов, законопроект разработан для улучшения инвестиционной привлекательности региона, а также в продолжение работы по обеспечению условий для создания и развития промышленной инфраструктуры на его территории.

Кроме этого, депутаты одобрили изменения в региональный закон «Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области».

Поправки, поступившие в закон, отражают предложения предпринимательского сообщества и предусматривают устранение неопределенности в применении пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения предпринимателями, осуществляющими одновременно не одну, а несколько видов экономической деятельности, для которых в Челябинской области установлены льготные ставки налога.

«Устанавливается порядок, предусматривающий, что при осуществлении организациями и индивидуальными предпринимателями одновременно нескольких видов деятельности, для которых в законе установлены пониженные налоговые ставки, их суммарная доля доходов определяется совокупно и применяется та налоговая ставка по виду деятельности, на который приходится наибольшая часть дохода компании. Данное изменение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года», – пояснил Юрий Карликанов.

Комитет по бюджету и налогам поддержал законопроекты и проголосовал за их принятие Законодательным Собранием в первом и третьем чтениях.

https://dostup1.ru/economics/V-Chelyabinskoy-oblasti-snizyat-nalogi-dlya-ryada-kategoriy-zhiteley_141644.html