Плюс 391 новый зараженный: на Южном Урале растет заболеваемость COVID-19

На утро 3 октября в Челябинской обалсти подтвержден 98 тыс. 701 случай заболевания COVID-19 – за минувшие сутки сделано 13,3 тыс. тестов, выявлен 391 вновь заболевший, в том числе четыре школьника.

За минувшие сутки, 2 октября зарегиистрировано 25 новых летальных исходов среди больных коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 4 737 южноуральцев.

Вместе с тем, 83 тыс. 721 пациент победил инфекцию, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписаны 278 жителей региона.

На сегодняшний день продолжает лечение – амбулаторно и в условиях ковидариев – 10 тыс. 201 человек.

https://dostup1.ru/medicine/Plyus-391-novyy-zarazhennyy-na-Yuzhnom-Urale-rastet-zabolevaemost-COVID-19_141834.html