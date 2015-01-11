Более 120 млн. руб. получит Челябинская область на обеспечение лекарствами больных

Около 5,2 млрд рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией – в том числе Челябинская область на эти цели получит более 120 млн.

Всего на Урал направят почти 600 млн рублей: Свердловская область получит более 264 млн, Челябинская – 120,1 млн, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 80,9 млн, Тюменская область – 64,1 млн и Курганская – 41,4 млн рублей.

Деньги поступят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов россиян. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Напомним, эпидситуация в стране остается напряженной – ежедневно выявляются свыше 20 тыс. новых случаев, растет число госпитализаций, однако большинство заболевших проходят лечение дома под наблюдением врачей.

В Челябинской области на 5 октября зарегистрировано 99 487 случаев коронавируса: умер 4 791 пациент, выздоровели – 84 тыс. 283, продолжает лечение 10 371 южноуралец.

https://dostup1.ru/medicine/Bolee-120-mln-poluchit-Chelyabinskaya-oblast-na-obespechenie-lekarstvami-kovidnyh-bolnyh_141920.html