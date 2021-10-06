Отдел ЗАГС информирует

06.10.2021 г. – «Уралэнергосбыт» начнет предъявлять пени за просрочку платежа по электроэнергии. Штрафы за несвоевременную оплату счетов за свет жителям Челябинской области не предъявляли более двух лет, с момента перехода статуса гарантирующего поставщика к ООО «Уралэнергосбыт» Подробнее