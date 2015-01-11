Кража с банковского счета через приложение удаленного доступа

Женщина под диктовку мошенников установила приложение удаленного доступа и лишилась 156 тысяч рублей.

Жительница Озерска 1964 года рождения обратилась в полицию с заявлением, в котором указала, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником отдела безопасности Центробанка и сообщил о том, что ее персональные данные стали известны мошенникам, и теперь они пытаются завладеть ее денежными средствами.

Чтобы сохранить деньги, необходимо обновить «центральный единый лицевой счет» и установить специальное приложение, что озерчанка и сделала. Однако потом, на ее телефон стали поступать сообщения о списании денежных средств с кредитных карт. Женщина позвонила на горячую линию в банк, где ей сообщили, что в отношении нее совершено мошенничество. Общий ущерб составил 156 017 рублей.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Сотрудники полиции напоминают, что необходимо быть бдительными, когда вам звонят неизвестные люди, представляются сотрудниками банков или других организаций и просят произвести различные манипуляции с вашими банковскими картами, либо оформить на свое имя кредит. ЭТО МОШЕННИКИ!

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимости перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, следует незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.