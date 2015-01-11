Афиша! Что посмотреть и куда сходить?

Долгожданные выходные и по традиции "Афиша" вашему вниманию!

Озёрск и его окрестности

Все выходные:

глк "Егоза": мы приступили к подготовке трасс и инфраструктуры.

Ну, а, пока, ждём вас на эко-тропе до горы "Сугомак" через Динамитный завод!

И, конечно, на пешем восхождениее на гору "Егоза"!

Пятница, 8-ое октября

Пт. с 10.00 до 18.00

Сб. с 10 до 16.00, Городской музей

1 октября в Озерском городском музее (проспект Победы, 2) открылись две новые выставки.

Первая - персональная выставка курганского фотографа Эдуарда Кутыгина «Драматургия ландшафта», любезно предоставлена Государственным историческим музеем Южного Урала. На ней представлены фотографии, сделанные автором в разных точках земного шара – на Кавказе, Урале, Алтае, Байкале, Казахстане, Киргизии, Монголии и Южной Америке. Суровость горных скал и безмолвие песков перемежается с нежностью предрассветного тумана и свежестью степного воздуха после грозы. Особую глубину выставке придает сплав визуальных образов со стихами, написанные в стиле японских хокку, поэтому сам Эдуард Кутыгин называет свои работы «визуальной поэзией».

Вторая - персональная выставка творческих работ озерчанки Алёны Ивановой «Необычное в привычном: открывая секреты». На выставке представлены два вида творчества Алёны Ивановой: миниатюра оригами и дизайн моделей нарядов-образов для кукол. На открытии Алена Иванова подробно рассказала о своем творческом пути в литературе, музыке и других видах искусства, и особенно – о секретах и особенностях жанров, представленных на выставке. Уникальные образцы миниатюр оригами и дизайнерских нарядов, примеры их создания, представленные автором, вызвали неподдельный интерес и восхищение тонкостью работы и тщательностью проработки образов.

18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"

Уже на этой неделе ждём приезда гостей из Бугуруслана! Нас они встретили тепло и гостеприимно.

А ещё они везут спектакль "Женитьба", билеты на который можно приобрести по Пушкинской карте!

Совершенно невероятное событие в двух действиях (12+)

Трудно женить старого холостяка, даже не просто трудно, а практически невозможно. В этом на собственном опыте убедился бедный Кочкарев, друг сбежавшего со сватовства Подколесина.

19-00 Арт-кафе ДК "Маяк"

А мы продолжаем наши музыкальные вечеринки встречей с отличными музыкантами джаз-бэнда Виктора Завьялова!

Необычный формат джазового трио представят Влад Завьялов (саксофон), Денис Чистяков (бас-гитара) и Александр Булычев (ударные).

В программе прозвучат хиты Funk музыки и Smooth Jazz!

Суббота, 9-ое октября

11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Как Маша поссорилась с подушкой" Г. Лебедева

серенада для неспящих

3-5 лет (малый зал)

18-30, Театр "Наш дом"

"Женщина мечты". Комедия (12+)

Бугурусланский государственный театр имени Н.В. Гоголя

Воскресенье, 10-ое октября

11-00, Театр кукол "Золотой петушок"

"Маша и медведь" 5+

11-00, Театр "Наш дом"

"Где-то на диком западе..." По мотивам сказок Дж.Харриса

Интерактивное представление (6+)

(Замена спектакля «Красная шапочка»)

16-00, Театр кукол "Золотой петушок" в ткРодной!

Проект «Куклы играют в «пятнашке»!

В течение 70 театрального сезона, начиная с октября, два раза в месяц по воскресеньям на территории ТК "Родной", который находится в отдаленном 15 микрорайоне Озерска, театр кукол будет показывать спектакли большой и малой формы.

Первый показ спектакля «Заяц, Лиса и Петух». Приглашаются дети, старше 5 лет и их родители.

18-30, Театр "Наш дом"

по пьесе А.П. Чехова - "Предложение"

Арии на граблях (12+)

Материал подготовила Александра Лебедева.