В Озерске супружеской паре Лебедевых вручена медаль «За любовь и верность»

9 октября начальник отдела ЗАГС администрации Озерского городского округа Наталья Трушкина торжественно вручила медаль «За любовь и верность» и грамоту супружеской паре Владимиру Александровичу и Антонине Ивановне Лебедевым.

Медаль «За любовь и верность» вручается лучшим семьям России, супружеские отношения которых проверены временем и являются образцом.

В этот день в отделе ЗАГС царила торжественная и праздничная атмосфера. К официальным поздравлениям присоединились самые близкие и дорогие для Владимира Александровича и Антонины Ивановны люди – дети, внуки и правнуки.

В этом году 8 сентября супружеская пара Лебедевых отметила бриллиантовую свадьбу (60 лет совместной жизни). Владимир Александрович и Антонина Ивановна воспитанники детских домов послевоенного времени. Приехали в наш город по распределению после учебы.Владимир Александрович работал на ПО «Маяк», его стаж работы 34 года. Антонина Ивановна работала воспитателем и музыкальным работником в детском саду, стаж работы – 43 года.

Работники отдела ЗАГС пожелали Владимиру Александровичу и Антонине Ивановне долгих лет счастья, здоровья и благополучия, как можно дольше беречь добрые традиции своей семьи.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48680/