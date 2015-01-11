Жительница Озерска привлечена к уголовной ответственности за неправомерное использование чужой банковской карты

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».

В дежурную часть УМВД с заявлением о краже обратилась женщина. Как пояснила потерпевшая, ее знакомая под предлогом совершения денежных переводов сыну, проживающему в другом городе, одолжила на время банковскую карту. Однако, имеющимися денежными средствами на банковской карте потерпевшей, обвиняемая оплачивала покупки на собственные нужды. Общая сумма ущерба составила 18 706 рублей.

В ходе предварительного следствия женщина частично возместила причиненный ущерб.

Обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством женщине грозит до шести лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.