На смену осадкам на Южный Урал идет похолодание

Несмотря на дожди и мокрый снег, вторая декада октября на Урале оказалась теплее первой и превысила температурную норму на 4-6 градусов, – однако уже со следующей недели в регион придет похолодание.

Как сообщают синоптики, погода ближайших пяти-семи дней ожидается неустойчивой. В ночь на пятницу, 22 октября, еще один атмосферный фронт принес на Южный Урал осадки в виде снега, гололед, кратковременное ухудшение видимости при снеге до 0,5-1 км.

«Днем в пятницу температура повысится, снег будет таять. Теплый воздух поступит с европейской части России, но надолго не задержится. С началом следующей недели вновь похолодает. Температура воздуха на следующей неделе ожидается близкой к норме. Ночью 26-30 октября –от минус 4 до плюс 1 градуса, на севере до минус 7, днем в эти дни – от минус 1 до плюс 4. Осадков в этот период немного, и выпадать они будут преимущественно в виде снега», – сообщили в Гидрометцентре.

Сегодня и в выходные в Челябинской области воздух прогреется до плюс 9-14 градусов.

https://dostup1.ru/society/Na-smenu-osadkam-na-Yuzhnyy-Ural-idet-poholodanie_142550.html