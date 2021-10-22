Жителя Озерска обманули телефонные мошенники

В УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило заявление от местного жителя, который стал жертвой телефонного мошенничества.

Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что работает водителем такси, накануне ему поступила заявка на поездку в аэропорт. Для того чтобы произвести оплату без комиссии, клиент спросил реквизиты банковской карты водителя, в том числе пароли из смс-сообщений. На месте назначения клиента не оказалось, а с банковской карты были совершены несколько денежных переводов на неизвестные счета общей суммой 24 022 рубля.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Полиция призывает быть более бдительными и ни в коем случае не сообщать реквизиты банковской карты, а также коды в СМС. Если звонящий желает оплатить поездку безналичным расчетом, можно совершить перевод по номеру телефона.