Ищем очевидцев!

14 октября, в период времени с 20.10 часов до 20.22 часов, между домами по адресу б. Гайдара – 23 и ул. Матросова – 26, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль «Лада 111960».

После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии, сообщить в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск