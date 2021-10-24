С сегодняшнего дня рестораны и бары Челябинской области изменили режим работы

С 25 октября в Челябинской области изменилось оказание услуг общественного питания.

С 23.00 до 6.00 рестораны, бары, а также различные ночные клубы могут продавать еду и напитки только на вынос. При этом посетители не смогут даже зайти внутрь, так как оказание услуг возможно только без посещения помещений.

В ночное время будет доступна также доставка ранее сделанных заказов, обслуживание на автозаправочных станциях, на территориях аэропортов, автобусных и железнодорожных вокзалов и станций.

Изменения вызваны ужесточением мер профилактики COVID-19.

https://dostup1.ru/society/S-segodnyashnego-dnya-restorany-i-bary-Chelyabinskoy-oblasti-izmenili-rezhim-raboty_142623.html