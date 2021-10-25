Как будут работать южноуральские медики во время локдауна – Текслер

Больницы Челябинской области в период локдауна должны работать бесперебойно – об этом говорится в распоряжении главы региона, регламентирующем режим работы организаций здравоохранения в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

В учреждениях здравоохранения, подведомственных региональному Минздраву, устанавливается следующий режим работы:

• в нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 года работают все сотрудники организации здравоохранения в соответствии с утвержденными графиками работы;

• в нерабочие дни с 4 по 7 ноября 2021 года режим работы устанавливается руководителем соответствующей организации с учетом обеспечения бесперебойной работы медучреждения в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В иных организациях здравоохранения, находящихся на территории Челябинской области, режим работы с 30 октября по 7 ноября 2021 года устанавливается руководителями соответствующих организаций.

Кроме того, распоряжение губернатора регламентирует режим работы организаций культуры. Так, наполняемость театров в нерабочие дни должна быть не выше 50%. Обязанность установить график работы возложена на руководство учреждений.

https://dostup1.ru/society/Kak-budut-rabotat-yuzhnouralskie-mediki-vo-vremya-lokdauna--Texler_142688.html