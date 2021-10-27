2021-10-28YEKT13:00:00 | Новости Городские новости В округе вводятся дополнительные ограничительные меры для борьбы с COVID-19 Штаб по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания отменил массовые мероприятия на территории Озерского городского округа в нерабочие дни с 30 октября по 07 ноября 2021 года.

На состоявшемся 27 октября заседании штаба была заслушана информация Межрегионального управления № 71 ФМБА РФ, ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» ФМБА РФ, ФГБУЗ «ЦГиЭ» № 71 ФМБА о заболеваемости Covid-19 и принято решение:

1. Руководителям организаций и предприятий независимо от организационно-правовых форм и форм собственности с 11.10.2021 обеспечить выполнение требований постановления Главного государственного санитарного врача Челябинской области от 8 октября №3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Челябинской области по эпидемическим показаниям», постановления главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области от 11.10.2021 №1 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Озерском городском округе Челябинской области по эпидемическим показаниям».

2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.), Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.), Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа (Степанов С.А.), Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа (Солодовникова Л.В.) временно приостановить с 30.10.2021 по 07.11.2021 проведение массовых мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением иных организаций.

3. В соответствии с п. 14 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Озерского городского округа:

1). Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и другие) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

2). Обеспечить контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания работниками (за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организаций или с клиентами) и клиентами;

3). Усилить дезинфекционный режим помещений в течение рабочего дня;

4). Обеспечить наличие в организациях запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

5). Применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных мероприятий с использованием сетей общего пользования;

6). Обеспечить проведение термометрии работников в течение рабочего дня с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

4. В соответствии с пп. 4 п. 18 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» рекомендовать гражданам обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

5. Рекомендовать организациям розничной торговли и общественного транспорта обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) работниками (за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организаций или с клиентами) и клиентами до особого распоряжения, соблюдением дезинфекционного режима.

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, осуществляющих свою деятельность по управлению многоквартирными домами, усилить контроль за проведением мероприятий по осуществлению дезинфекционного режима в местах общего пользования.

7. Рекомендовать ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России дополнительно организовать работу мобильных вакцинальных бригад для вакцинации населения от коронавирусной инфекции (COVID-19).

В решении штаба также отмечена необходимость усилить контроль за исполнением распоряжения Правительства Челябинской области о введении режима повышенной готовности при нахождении в местах общего пользования и в общественном транспорте, контроль должны обеспечить уполномоченные федеральные и муниципальные организации.

В ходе заседания штаба была подчеркнута актуальность и важность соблюдения в Озерском городском округе Указа Президента Российской Федерации «Об установлении нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года» и дополнительных ограничительных мер, введенных в регионе по распоряжению губернатора Алексея Текслера.

В Челябинской области вводятся следующие дополнительные ограничительные меры для борьбы с COVID-19

- с 30 октября 2021 года вход и нахождение граждан в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных комплексах допускается только при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода;

- с 30 октября 2021 года пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха допускается при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода;

- с 30 октября по 7 ноября 2021 года доступ граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие граждан, осуществляется при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода;

- с 25 октября 2021 года в период с 23:00 часов до 6:00 часов приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания, за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, доставки заказов, обслуживания на автозаправочных станциях, обслуживания на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов (станций);

- работающих граждан категории 60+, не прошедших вакцинацию против COVID-19 или не перенесших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, работодателям необходимо перевести на дистанционный режим работы сроком на 1 месяц со дня вступления в силу распоряжения;

- неработающие граждане категории 60+, не прошедшие вакцинацию против COVID-19 или не перенесшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, обязаны соблюдать режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, проведением вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса мусора до ближайшего места накопления отходов.

Информация предоставлена: На состоявшемся 27 октября заседании штаба была заслушана информация Межрегионального управления № 71 ФМБА РФ, ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» ФМБА РФ, ФГБУЗ «ЦГиЭ» № 71 ФМБА о заболеваемости Covid-19 и принято решение:1. Руководителям организаций и предприятий независимо от организационно-правовых форм и форм собственности с 11.10.2021 обеспечить выполнение требований постановления Главного государственного санитарного врача Челябинской области от 8 октября №3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Челябинской области по эпидемическим показаниям», постановления главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области от 11.10.2021 №1 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Озерском городском округе Челябинской области по эпидемическим показаниям».2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.), Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.), Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа (Степанов С.А.), Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа (Солодовникова Л.В.) временно приостановить с 30.10.2021 по 07.11.2021 проведение массовых мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением иных организаций.3. В соответствии с п. 14 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Озерского городского округа:1). Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и другие) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;2). Обеспечить контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания работниками (за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организаций или с клиентами) и клиентами;3). Усилить дезинфекционный режим помещений в течение рабочего дня;4). Обеспечить наличие в организациях запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;5). Применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных мероприятий с использованием сетей общего пользования;6). Обеспечить проведение термометрии работников в течение рабочего дня с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.4. В соответствии с пп. 4 п. 18 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» рекомендовать гражданам обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.5. Рекомендовать организациям розничной торговли и общественного транспорта обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) работниками (за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организаций или с клиентами) и клиентами до особого распоряжения, соблюдением дезинфекционного режима.6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, осуществляющих свою деятельность по управлению многоквартирными домами, усилить контроль за проведением мероприятий по осуществлению дезинфекционного режима в местах общего пользования.7. Рекомендовать ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России дополнительно организовать работу мобильных вакцинальных бригад для вакцинации населения от коронавирусной инфекции (COVID-19).В решении штаба также отмечена необходимость усилить контроль за исполнением распоряжения Правительства Челябинской области о введении режима повышенной готовности при нахождении в местах общего пользования и в общественном транспорте, контроль должны обеспечить уполномоченные федеральные и муниципальные организации.В Челябинской области вводятся следующие дополнительные ограничительные меры для борьбы с COVID-19 https://m.gubernator74.ru/news/v-chelyabinskoy-oblasti-vvodyatsya-dopolnitelnye-ogranichitelnye-mery.. .:- с 30 октября 2021 года вход и нахождение граждан в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных комплексах допускается только при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода;- с 30 октября 2021 года пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха допускается при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода;- с 30 октября по 7 ноября 2021 года доступ граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие граждан, осуществляется при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода;- с 25 октября 2021 года в период с 23:00 часов до 6:00 часов приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания, за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, доставки заказов, обслуживания на автозаправочных станциях, обслуживания на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов (станций);- работающих граждан категории 60+, не прошедших вакцинацию против COVID-19 или не перенесших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, работодателям необходимо перевести на дистанционный режим работы сроком на 1 месяц со дня вступления в силу распоряжения;- неработающие граждане категории 60+, не прошедшие вакцинацию против COVID-19 или не перенесшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, обязаны соблюдать режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, проведением вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса мусора до ближайшего места накопления отходов.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-10-28YEKT13:00:00 Нашли ошибку? 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