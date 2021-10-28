В Челябинской области ограничат въезд в закрытый Снежинск

В Снежинске с 30 октября вводят жесткие ограничения на въезд через КПП – помимо специального пропуска иногородним потребуется сертификат о вакцинации и QR-код.

Это касается как оформления документов на въезд родственников, так и всех остальных – командированных, подрядчиков и так далее. К пакету документов для оформления въезда на каждого въезжающего добавляется копия действующего сертификата о вакцинации либо о перенесенной болезни с QR-кодом. Если есть противопоказания к вакцинации, нужно предоставить копию справки, выданной в государственном медучреждении.

Эта мера относится только к документам на въезд, оформленным с 30 октября и позже. Пропуска, оформленные раньше этой даты, будут действовать без дополнительных документов.

Кроме того, с 30 октября в Снежинске ужесточается допуск в места с большим количеством людей.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ogranichat-vezd-v-zakrytyy-Snezhinsk_142856.html