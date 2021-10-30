Информация о заболеваемости COVID-19

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 25.11.2021г. по 01.11.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 642 новых случая заболевания COVID-19. За этот период выздоровели 392 человека.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 01.11.2021 получили 1 прививку 29635 человек, 2 прививки – 23691 человек.

Людям старшего возраста, а также лицам с любыми хроническими заболеваниями необходимо прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48907/